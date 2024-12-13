Google Play заблокирует платежи в приложениях с российскими владельцами – СМИ

Разработчики мобильных приложений с банковскими счетами в России с 26 декабря не смогут получать платежи за них в цифровом магазине Google Play. Это следует из уведомления компании продавцам, скриншот которого опубликовал портал Habr, сообщает The Moscow Times.

"Мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях (включая новые подписки) и продлить подписки через Google Play Платежи" , — говорится в письме.

Решение вступает в силу в 00:00 26 декабря (по тихоокеанскому времени; в 22:00 25 декабря по московскому). Остаток по балансу будет выплачен до 15 января.

Это не первое ограничение со стороны Google в отношении российских разработчиков и пользователей. В мае 2022 года американская корпорация запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. В результате в магазине не могут размещаться платные приложения для пользователей из России. Из-за этого разработчики не могут получать монетизацию в российском сегменте.

До этого Google отключила в России работу сервиса контекстной рекламы Google AdSense и перестала показывать рекламные сообщения в поисковой выдаче. Также от показа рекламных роликов в российском сегменте отказался принадлежащий корпорации видеохостинг YouTube. Позднее YouTube приостановил все функции монетизацию для пользователей из России, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч". Однако эта мера тогда не затронула аудиторию из других стран. В связи с этим видеоблогеры говорили, что монетизации будет "в два раза меньше".

Летом 2024 года сервис рекламы Google AdSense решил полностью прекратить деятельность в России и деактивировал все учетные записи российских пользователей. Таким образом, владельцы сайтов и блогеры, работающие на YouTube, полностью лишились монетизации и доступа к рекламным услугам Google.