В Ивано-Франковской области работала ПВО, зафиксировано падение обломков – Марцинкив

Возле Ивано-Франковска, в одном из сел общины, работала ПВО, есть падение обломков вражеского снаряда. Обошлось без пострадавших. Об этом заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает Укринформ.

"Работало ПВО! Есть обломки в одном селе общины. Пострадавших нет!" , - отметил Марцинков.

Ранее Воздушные силы сообщали о движении ракет в направлении Ивано-Франковской области. СМИ писали о взрывах в регионе.

Напомним, утром 13 декабря российская армия начала массированную ракетную атаку по Украине, в частности под ударом энергетическая инфраструктура.