Россияне ударили по Черниговщине: повреждены дома, гимназия и ферма
Российские захватчики атаковали Черниговскую область ударными дронами, в результате чего повреждены жилые дома, гимназия, ферма, погибли 11 коров, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
"Враг атаковал ударными дронами населенные пункты в трех районах Черниговщины".
По его словам, в Черниговском районе повреждены 2 частных дома.
В Прилуцком районе в "результате падения БпЛА" повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии.
А в Нежинском районе из-за атаки дронов повреждена ферма, погибли 11 коров.
"Воздушная тревога продолжается. Враг коварный. Находитесь в безопасных местах", – подчеркнул Чаус.