В Южной Корее рассматривают возможность ареста президента

Полиция Южной Кореи рассматривает возможность подачи запроса на ордер на арест президента Юн Сок Йоля и проведение обыска в его резиденции в рамках расследования неудачной попытки ввести в стране военное положение, сообщает Укринформ.

Представитель специальной следственной группы Национального офиса расследований, комментируя журналистам возможность запроса ордера на арест Юна, имеющего статус подозреваемого, сказал, что этот вопрос "рассматривается в ведомстве".

По его словам, правоохранители также рассматривают возможность проведения обыска в доме Юна, запроса на изъятие записей его коммуникаций или вызова его на допрос.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил о введении военного положения. Решение было принято после того, как оппозиционная "Демократическая партия" в парламентском Комитете по вопросам бюджета быстро одобрила сокращенный проект бюджета и подала постановления об импичменте руководителя Счетной палаты и главного прокурора.

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи проголосовало за резолюцию с требованием отменить военное положение.

Прокуратура Южной Кореи возбудила уголовное дело против президента Юна по подозрению в государственной измене.

Южнокорейская оппозиция планирует новое голосование за импичмент президента 14 декабря.

Центральный окружной суд Сеула по ходатайству прокуратуры в среду выдал ордер на арест бывшего министра обороны Ким Йон Хена по обвинению в причастности к попытке конституционного переворота на прошлой неделе.