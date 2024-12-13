В МИД после новой атаки РФ призвали ускорить поиски систем ПВО для Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига в связи с новой массированной российской атакой по энергетической инфраструктуре напомнил партнерам о просьбе Украины о хотя бы 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия, сообщает Европейская правда.

Сибига сообщил, что по Украине снова летят российские ракеты и целью для большинства являются объекты энергосистемы.

"Россия хочет оставить нас без энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Повторяю мой призыв о срочной поставке 20 систем NASAMS, HAWK или IRIS-T" , – написал глава МИД Украины.

Напомним, перед встречей министров НАТО в начале декабря Сибига рассказал, что Украина просит союзников найти не менее 20 систем ПВО для того, чтобы в дальнейшем эффективно отражать воздушные атаки России.

Незадолго перед тем Канада подтвердила, что заказанная ею у США для Украины система NASAMS уже в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявил, что среди оружия, которое ФРГ передаст в декабре, будет уже шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard.