В Сухопутных войсках анонсировали изменения в подготовке военных

Сухопутные войска требуют изменений и современного подхода к развитию возможностей воинов. Сухопутные войска ВСУ должны стать элитой, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый, сообщает его Telegam.

По его словам, прежде всего нужно изменить отношение к людям. Качественная подготовка личного состава предусматривает переформатирование программ и трансформацию учебных центров для более быстрой, но одновременно высокопрофессиональной подготовки, в соответствии с потребностями ВСУ и динамикой фронта.

"Навыки и умения нашей основы - пехотинца - должны быть максимально прикладными и практическими, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом", - добавил он.

По его словам, Сухопутные войска должны быть готовы к новым вызовам безопасности, что невозможно без прозрачной модели рекрутинга.

"Во-вторых, это технологическое преимущество в вооружении пехотинца. Сухопутные войска ВСУ должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой. Сейчас воздержусь от деталей. Будем работать здесь совместно и слаженно с командой Генерального штаба, президента Украины, Министерства обороны и других министерств, нашим тылом - волонтерами и фондами", - написал он.

Кроме того, планируется оптимизация управленческих процессов.

"Нам нужна маневренность и эффективность в административном аппарате. Это будет достигнуто путем организационных изменений и цифровизации. Акцент на логистическом обеспечении и подготовке", - написал Драпатый.

Он заявил, что главная цель - критически пересмотреть структуру потраченного времени офицерского состава на канцеляризм, найти более полезное применение высвобожденного ресурса.

"Подытоживая. Люди, технологии и прозрачное управление - это тот фокус внимания, который будет внедрен в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Получил на это поддержку от верховного главнокомандующего Вооруженных сил. Изменения непременно будут", - написал он.

Напомним, 29 ноября командующим Сухопутных войск ВСУ был назначен бригадный генерал Михаил Драпатий. Ранее он был заместителем начальника Генштаба, участвовал в освобождении Херсонской области, прошел АТО и защищал Мариуполь от оккупации 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря поручил провести аудит в подготовке военных.