Россияне атаковали энергетические объекты Львовщины – ОВА

Российские войска с утра 13 декабря атаковали энергетические объекты во Львовской области. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет. Однако, из-за обстрелов, будут изменения в графиках отключений электроэнергии" , – говорится в сообщении.

Он добавил, что детали будут обнародованы впоследствии.

Напомним, утром 13 декабря российская армия начала массированную ракетную атаку по Украине, в частности под ударом энергетическая инфраструктура.