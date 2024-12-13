Зеленский: РФ запустила по Украине более 90 ракет и 200 беспилотников
Во время утренней воздушной атаки РФ применила 93 ракеты и около 200 беспилотников. ПВО сбила 81 ракету, в том числе 11 удалось уничтожить с помощью самолетов F-16.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, россияне применили одну северокорейскую ракету.
Он добавил, что это был один из самых масштабных ударов по нашей энергетике.
"Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так можно остановить террор", – отметил он.
Зеленский в очередной раз призвал предоставить Украине больше систем ПВО.
"Разговоры Путина не останавливают – нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло. Мир может остановить это безумие, и для этого прежде всего нужно остановить безумие в Москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор. Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает", – добавил президент.