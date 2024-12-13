Зеленский: РФ запустила по Украине более 90 ракет и 200 беспилотников

Во время утренней воздушной атаки РФ применила 93 ракеты и около 200 беспилотников. ПВО сбила 81 ракету, в том числе 11 удалось уничтожить с помощью самолетов F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, россияне применили одну северокорейскую ракету.

Он добавил, что это был один из самых масштабных ударов по нашей энергетике.

"Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так можно остановить террор" , – отметил он.

Зеленский в очередной раз призвал предоставить Украине больше систем ПВО.