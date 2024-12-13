Из-за массированного российского обстрела повреждены теплоэлектростанции ДТЭК

Утром 13 декабря Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям компании Группы ДТЭК, сообщает Укринформ.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования" , - говорится в сообщении компании.

Пострадавших среди работников станций, по предварительным данным, нет. В этом году это уже 12-я атака на генерирующие объекты Группы ДТЭК.

Напомним, утром 13 декабря по всей Украине энергосистема находилась под массированным российским ударом. Из-за атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключений света на 13 декабря.