В Киеве переименовали еще 12 городских объектов: список
В Киеве переименовали еще 12 городских объектов, среди которых улицы, скверы и парк. Семь из них получили новые названия в рамках дерусификации, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрациф.
В Киеве переименовали еще 12 городских объектов в рамках дерусификации и декоммунизации
12 декабря на пленарном заседании Киевсовета депутаты большинством голосов приняли решение о переименовании еще 12 объектов городского подчинения. Семь из них были переименованы в рамках процесса дерусификации и декоммунизации, пять - на общих основаниях.
Как отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, это важный шаг на пути к освобождению Киева от советского и имперского наследия.
Список переименованных объектов
Соломенский район
- ул. Пржевальского - ул. Андрея Норова;
- сквер в пределах ул. Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головка - сквер Андрея Жованика.
Шевченковский район
- ул. Лермонтовская - ул. Владимира Турца.
Деснянский район
- ул. Ушицкая - ул. Дмитрия Захарчука;
- ул. Электротехническая - ул. Героев Энергетиков;
- ул. Пушкина - ул. Сони Делоне.
Дарницкий район
- ул. Крылова - ул. Наталии Кобринской;
- парк "Таращанец" - парк "Крымский".
Подольский район
- сквер на ул. Мостицкой - сквер Сергея Васильчука;
Святошинский район
- ул. Мельниченко - ул. Тараса Бульбы-Боровца;
- ул. Александра Блока - ул. Майка Йогансена.
Голосеевский район
- переулок между ул. Васильковской и ул. Юлии Здановской – переулок Любомира Бордуна.
Напомним, что в Киеве новые названия получат 13 городских объектов, включая улицы, парки, скверы, площади, переулки.
Кроме того, политическая партия "УДАР Виталия Кличко" инициирует переименование улиц временно оккупированных городов в честь погибших защитников Украины.