В Киеве переименовали еще 12 городских объектов: список

В Киеве переименовали еще 12 городских объектов, среди которых улицы, скверы и парк. Семь из них получили новые названия в рамках дерусификации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрациф.

В Киеве переименовали еще 12 городских объектов в рамках дерусификации и декоммунизации

12 декабря на пленарном заседании Киевсовета депутаты большинством голосов приняли решение о переименовании еще 12 объектов городского подчинения. Семь из них были переименованы в рамках процесса дерусификации и декоммунизации, пять - на общих основаниях.

Как отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, это важный шаг на пути к освобождению Киева от советского и имперского наследия.

Список переименованных объектов

Соломенский район

ул. Пржевальского - ул. Андрея Норова;

сквер в пределах ул. Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головка - сквер Андрея Жованика.

Шевченковский район

ул. Лермонтовская - ул. Владимира Турца.

Деснянский район

ул. Ушицкая - ул. Дмитрия Захарчука;

ул. Электротехническая - ул. Героев Энергетиков;

ул. Пушкина - ул. Сони Делоне.

Дарницкий район

ул. Крылова - ул. Наталии Кобринской;

парк "Таращанец" - парк "Крымский".

Подольский район

сквер на ул. Мостицкой - сквер Сергея Васильчука;

Святошинский район

ул. Мельниченко - ул. Тараса Бульбы-Боровца;

ул. Александра Блока - ул. Майка Йогансена.

Голосеевский район

переулок между ул. Васильковской и ул. Юлии Здановской – переулок Любомира Бордуна.

Напомним, что в Киеве новые названия получат 13 городских объектов, включая улицы, парки, скверы, площади, переулки.

Кроме того, политическая партия "УДАР Виталия Кличко" инициирует переименование улиц временно оккупированных городов в честь погибших защитников Украины.