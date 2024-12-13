Экс-информатор ФБР признал, что солгал о $5 млн взятки Байденам от украинской компании

Бывший информатор Федерального бюро расследований Александр Смирнов пошел на сделку с обвинением, которое инкриминировало ему ложные показания о якобы деловой активности семьи Байденов в Украине. Об этом пишет ABC News, сообщает Европейская правда.

Смирнова в феврале 2024 года обвинили во лжи куратору из ФБР из-за фабрикации истории о получении Байденом и его сыном Хантером взятки в 5 миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma.

Мужчина должен был предстать перед судом в декабре, но спецпрокурор Дэвид Вайс, который ведет дело, инкриминировал ему еще уклонение от уплаты налогов на сумму более 2 миллионов долларов с дохода за 2020-2022 годы.

Согласно договору о признании вины, Смирнов согласился признать один из пунктов первого обвинения во лжи о Байденах и три пункта обвинения по неуплате налогов.

Взамен обвинение будет рекомендовать суду назначить Смирнову наказание в виде четырех-шести лет заключения и более $675 тысяч штрафа для возмещения убытков.

Судья, который ведет дело Смирнова, еще должен принять соглашение о признании вины, а также имеет полномочия назначить ему любое другое наказание, которое посчитает нужным, пишет ABC News.

Показания бывшего информатора ФБР использовались республиканцами в Палате представителей как свидетельство коррупции Байдена, на основе которого они инициировали объявление ему импичмента.

Отчет с расследованием об импичменте был опубликован в августе 2024 года, но до голосования за него в Палате – что и знаменовало бы объявление импичмента Байдену – так и не дошло.