На Закарпатье противовоздушная оборона обезвредила две ракеты – ОВА
В Закарпатской области во время сегодняшней массированной ракетной атаки россиян силы ПВО обезвредили две ракеты, сообщает Левый берег.
"Сегодня во время очередной массированной атаки две ракеты пересекли воздушное пространство нашей области", – отметил он.
Одну из них бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны Закарпатья сбили недалеко от города Мукачево. Другая ракета обезврежена в районе села Ключарки.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.