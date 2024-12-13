На Закарпатье противовоздушная оборона обезвредила две ракеты – ОВА

В Закарпатской области во время сегодняшней массированной ракетной атаки россиян силы ПВО обезвредили две ракеты, сообщает Левый берег.

"Сегодня во время очередной массированной атаки две ракеты пересекли воздушное пространство нашей области" , – отметил он.

Одну из них бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны Закарпатья сбили недалеко от города Мукачево. Другая ракета обезврежена в районе села Ключарки.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.