WSJ: Советники Трампа обсуждают возможность превентивных ударов по Ирану

Советники в команде избранного президента США Дональда Трампа взвешивают варианты предотвращения создания ядерного оружия Ираном, включая возможность превентивных авиаударов. Об этом говорится в сообщении The Wall Street Journal, сообщает Укринформ.

Отмечается, что вариант ударов по ядерным объектам Ирана на сегодняшний день более серьезно рассматривается некоторыми членами его переходной команды, которые также взвешивают падение режима сирийского президента Башара Асада, будущее войск США и уничтожение Израилем иранских прокси-группировок "Хезболлы" и "ХАМАСа".

В команде переходного периода Трампа заявили, что ослабление позиций Ирана в регионе и недавние разоблачения относительно активно развивающейся ядерной работы Тегерана повлекли за собой активизацию деликатных внутренних дискуссий.

Однако, все обсуждения этого вопроса остаются на ранних стадиях.

По словам собеседников, во время последних звонков Трампа премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху первый сказал, что он "обеспокоен "ядерным прорывом" Ирана во время его будущего правления".

При этом избранный президент США хочет иметь планы по Ирану, которые не приведут к разжиганию новой войны, в частности той, которая может привести к привлечению американской армии.

Отмечается, что в настоящее время в Иране достаточно высокообогащенного урана для создания четырех ядерных бомб, что делает его единственной страной, не обладающей ядерным оружием, но производящей 60% обогащенного урана. Чтобы превратить этот запас ядерного топлива в оружие, понадобится всего несколько дней.