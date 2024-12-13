В Украине на несколько дней приостановят оформление паспортов

Из-за плановых технических работ, во время которых необходимо проверить оборудование Единого государственного демографического реестра (ЕГДР), оформление и выдача паспортных документов будут временно недоступны. Об этом говорится в сообщении ГП "Документ", сообщает Зеркало недели.

Приостановка работы продлится несколько дней – с 16:00 13 декабря до 16 декабря 2024 года. О возобновлении предоставления услуг будет сообщено дополнительно.

Напомним, в этом году – с 7 октября – изменилась стоимость услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины. В частности, теперь оформить паспортные документы гражданина Украины по тарифу "Стандарт" стоит 650 грн.