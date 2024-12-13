Массированная атака России: ПВО сбила 81 ракету и 80 беспилотников

Российские войска совершили комбинированное воздушное нападение ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 81 ракету и 80 беспилотников. Еще 105 дронов не достигли целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С 14.00 12 декабря по 10.00 13 декабря 2024 г. войска РФ применили 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА.

В частности:

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К, район пусков – Тамбовская область;

2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков – Брянская область и оккупированный Крым;

1 баллистическая ракета KN-23, район пусков – Брянская область;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская область;

24 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская обл.;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушного пространства над оккупированной Луганской областью;

193 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово (РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали истребители F-16.

По состоянию на 11.30 подтверждено избиение:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия сил обороны не достигли своих целей (локационно потеряны), пять – вернулись в Россию, еще один – в Беларусь.

Отмечается, что еще раз ракетно-дроновый удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.