Массированная атака России: ПВО сбила 81 ракету и 80 беспилотников
Российские войска совершили комбинированное воздушное нападение ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 81 ракету и 80 беспилотников. Еще 105 дронов не достигли целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
С 14.00 12 декабря по 10.00 13 декабря 2024 г. войска РФ применили 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА.
В частности:
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К, район пусков – Тамбовская область;
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков – Брянская область и оккупированный Крым;
- 1 баллистическая ракета KN-23, район пусков – Брянская область;
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская область;
- 24 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
- 7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков - Воронежская, Ростовская обл.;
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушного пространства над оккупированной Луганской областью;
- 193 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово (РФ).
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали истребители F-16.
По состоянию на 11.30 подтверждено избиение:
- 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
- 1 баллистической ракеты "Искандер-М";
- 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.
Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия сил обороны не достигли своих целей (локационно потеряны), пять – вернулись в Россию, еще один – в Беларусь.
Отмечается, что еще раз ракетно-дроновый удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины.