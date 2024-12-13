Польша ужесточит требования для трудоустройства иностранцев в 2025 году
С 2025 года иностранцы в Польше смогут работать только на основании трудового договора. Исключение сделают для спортсменов, артистов и тренеров, пишет Владислава Ткаченко, РБК-Украина.
С 1 января 2025 года основной формой трудоустройства иностранцев в Польше станет трудовой договор (umowa o pracę). Это предусмотрено проектом закона, разработанным польским правительством.
Согласно новым правилам, иностранцы смогут получить разрешение на работу только при условии заключения трудовых отношений, что исключает возможность трудоустройства на основе гражданско-правовых договоров, таких как договор поручения (umowa zlecenie).
Формы трудовых отношений
Планируется, что иностранцы смогут работать на основании:
- трудового договора,
- назначения на должность,
- избрания,
- кооперативного трудового договора.
Однако договор поручения, популярный среди работодателей для гибких условий работы, больше не будет применяться для иностранцев.
Сферы с исключениями
Несмотря на общие ограничения, в проекте закона предусмотрены исключения для некоторых профессий. В частности, работники в сфере спорта, искусства и культуры смогут заключать договоры в более гибких формах, что позволит сохранить специфику их деятельности.