Польша ужесточит требования для трудоустройства иностранцев в 2025 году

С 2025 года иностранцы в Польше смогут работать только на основании трудового договора. Исключение сделают для спортсменов, артистов и тренеров, пишет Владислава Ткаченко, РБК-Украина.

С 1 января 2025 года основной формой трудоустройства иностранцев в Польше станет трудовой договор (umowa o pracę). Это предусмотрено проектом закона, разработанным польским правительством.

Согласно новым правилам, иностранцы смогут получить разрешение на работу только при условии заключения трудовых отношений, что исключает возможность трудоустройства на основе гражданско-правовых договоров, таких как договор поручения (umowa zlecenie).

Формы трудовых отношений

Планируется, что иностранцы смогут работать на основании:

трудового договора,

назначения на должность,

избрания,

кооперативного трудового договора.

Однако договор поручения, популярный среди работодателей для гибких условий работы, больше не будет применяться для иностранцев.

Сферы с исключениями

Несмотря на общие ограничения, в проекте закона предусмотрены исключения для некоторых профессий. В частности, работники в сфере спорта, искусства и культуры смогут заключать договоры в более гибких формах, что позволит сохранить специфику их деятельности.