Пять энергоблоков украинских АЭС снизили генерацию – МАГАТЭ

Большинство блоков украинских АЭС снизили мощность во время ракетной атаки 13 декабря. Российская армия снова атакует энергетику Украины.﻿ Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Сегодня 5 из 9 действующих энергоблоков атомных электростанций Украины снизили выработку электроэнергии из-за возобновившихся атак на объекты энергетической инфраструктуры" , - говорится в сообщении агентства ООН по атомной энергии.

Ракетный удар 13 декабря

Напомним, российская армия утром 13 декабря провела очередную массированную атаку по Украине. Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, целью массированного ракетного удара была энергетика.

Всего было выявлено 287 средств воздушного нападения противника - 94 ракеты и 193 БПЛА.

Подтверждено сбитие 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К", одной баллистической ракеты "Искандер-М" и 80 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять - вернулись в Россию, еще один - в Беларусь.

После ракетной атаки в Украине увеличили объем отключений света по графикам. Применены три очереди из шести, то есть половина украинцев сейчас без света.