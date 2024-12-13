Еврокомиссар по обороне встречал утро в укрытии из-за атаки РФ

Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который находится с визитом в Киеве, был вынужден встретить утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ. Соответствующие фото опубликовала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает Европейская правда.

Матернова отметила, что утром 13 декабря Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Посол отметила, что РФ запустила 93 баллистические и крылатые ракеты и более 200 ударных беспилотников.

"Приветствуем нового комиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса в укрытии" , – подписала фотографии Матернова.