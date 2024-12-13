Украинцам раздадут еще по 900 гривен: на что можно будет потратить деньги

Кабинет министров начинает еще одну программу для украинцев. Все украинцы в возрасте от 18 лет получат по 908 гривен на книги, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"На следующей неделе мы также запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения на украинском".

По его словам, тем, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 гривен, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке.