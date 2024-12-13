В Молдове с понедельника введут чрезвычайное положение в энергетике: причина

Парламент Молдовы одобрил постановление о введении с 16 декабря чрезвычайного положения в сфере энергетики сроком на 60 дней из-за риска прекращения поставок российского газа в сепаратистский регион Приднестровья, сообщает Радио Свобода.

С парламентской трибуны премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что эта мера необходима, поскольку российская компания "Газпром" может прекратить поставки газа на левый берег Днестра, что может привести к гуманитарному кризису в регионе, а также для обеспечения стабильности энергетического сектора страны. , который останется без электроэнергии, поставляемой по дешевым тарифам с Кучурганской электростанции, которая обеспечивает 70% внутренних потребностей.

Речан настаивал на том, чтобы правый берег Днестра продолжал пользоваться "энергетической независимостью" от "Газпрома".

"Мы должны сделать так, чтобы эта зима стала последней, когда Кремль сможет влиять на нашу безопасность. Мы избежали газового шантажа на правом берегу, и мы сможем избежать энергетического шантажа, как только будет завершено строительство высоковольтной линии Кишинев-Вулкенешть" , – сказал он. ﻿

Правительство заявляет, что возможный гуманитарный кризис на левом берегу Днестра коснется около 300 тысяч молдавских граждан, рискующих остаться без газа, электроэнергии, а также без денег на покупку основных продуктов среди зимы. Власти в Кишиневе заявляют, что правый берег снабжен запасами газа, в то время как левый берег Днестра остается полностью зависимым от поставок газа от российской компании "Газпром".

Власти Тирасполя также объявили чрезвычайное положение в энергетическом секторе на следующие 30 дней. Так называемое Министерство экономики региона заявило, что Кучурганская электростанция имеет запасы угля на 30-50 дней, но Кишинев заявляет о неопределенности его качества и производственных мощностей электростанции.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Вольная Европа