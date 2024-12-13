Минобороны выделило еще 1,1 млрд грн на закупку беспилотников для ВСУ

Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд гривен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Средства будут направлены непосредственно бригадам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает РБК-Украина.

"Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников. Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности" , - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в декабре Минобороны в целом перечислит бригадам 4,3 млрд гривен, а за 11 месяцев финансирование составило 27,2 млрд гривен, из которых:

8,8 были направлены на закупку дронов;

2,1 - на закупку автомобилей;

1,5 - на средства радиоэлектронной безопасности.

"Речь идет именно о первоочередных потребностях, которые бригады должны закрыть наиболее быстро и приоритетно" , - добавил он.

Дроны для ВСУ

В октябре Шмыгаль заявил, что до конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов.

В то же время глава Министерства обороны Рустем Умеров утверждал, что на 2025 год планируется производство нескольких миллионов дронов.