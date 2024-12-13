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Минобороны выделило еще 1,1 млрд грн на закупку беспилотников для ВСУ

Минобороны выделило еще 1,1 млрд грн на закупку беспилотников для ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд гривен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Средства будут направлены непосредственно бригадам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает РБК-Украина.

"Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников. Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что в декабре Минобороны в целом перечислит бригадам 4,3 млрд гривен, а за 11 месяцев финансирование составило 27,2 млрд гривен, из которых:

  • 8,8 были направлены на закупку дронов;
  • 2,1 - на закупку автомобилей;
  • 1,5 - на средства радиоэлектронной безопасности.
"Речь идет именно о первоочередных потребностях, которые бригады должны закрыть наиболее быстро и приоритетно", - добавил он.

Дроны для ВСУ

В октябре Шмыгаль заявил, что до конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов.

В то же время глава Министерства обороны Рустем Умеров утверждал, что на 2025 год планируется производство нескольких миллионов дронов.

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