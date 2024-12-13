В Украине ужесточили графики отключения света: где и какие ограничения
Из-за масштабной российской атаки на энергетику сегодня, 13 декабря, в Украине действуют усиленные графики отключения света. Фактически одновременно без света остается половина украинцев, сообщает РБК-Украина.
Сайт рассказывает о ситуации и напоминает, где можно ознакомиться с графиками.
Атака на энергетику 13 декабря 2025 года была одной из самых масштабных за время войны с Россией. По официальной информации под удар попали объекты во Львовской, Ивано-Франковской в Тернопольской областях, а СМИ писали о звуках взрывов в районе Бурштынской ТЭС и Стрыя (там находятся подземные газовые хранилища).
В связи с атакой запланированный на сегодня объем ограничений был увеличен. На данный момент отключают от света три очереди из шести. Это означает, что одновременно без света остается 50% потребителей в регионе. По данным МАГАТЭ, из-за утренней атаки пять из девяти действующих атомных энергоблоков в Украине снизили мощности.
Причем из-за того, что ситуация в энергосистеме меняется, возможны и изменения в графиках. Актуальный график можно узнать на сайте или на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в социальных сетях.
Какие графики отключения света действуют сейчас
Киев
У потребителей в Киеве в зависимости от очереди сегодня не будет света от 4 до 11 часов. Актуальные графики выглядят так:
- 1 группа без света - с 13:00 до 17:00
- 2 группа без света - с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00
- 3 группа без света - с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00
- 4 группа без света - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
- 5 группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00
- 6 группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00
Киевская область
Актуальные графики для Киевской области:
- 1 группа без света - с 08:00 до 10:00 и с 12:00 до 16:00
- 2 группа без света - с 12:00 до 16:00
- 3 группа без света - с 08:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00
- 4 группа без света - с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00
- 5 группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00
- 6 группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00
Днепропетровская область
Графики отключения света на сегодня в Днепропетровской области:
- 1 группа без света - с 13:00 до 22:00
- 2 группа без света - с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00
- 3 группа без света - с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00
- 4 группа без света - с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00
- 5 группа без света - с 10:00 до 17:00 и с 19:00 до 22:00
- 6 группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00
Одесская область
Графики отключения света на 13 декабря в Одесской области:
- 1 группа без света - с 12:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00
- 2 группа без света - с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 19:00
- 3 группа без света - с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00
- 4 группа без света - с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00
- 5 группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00
- 6 группа без света - с 10:00 до 16:00 и с 19:00 до 23:00
Другие области
У потребителей во Львовской области сегодня света не будет от 5 до 6 часов в зависимости от очереди.
Похожая ситуация в Волынской области, отключать свет будут на 5 или 6 часов (с перерывами).
Отметим, на 4-5-6 часов сегодня будут обесточивать также потребителей в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Из западных регионов хуже всего ситуация в Тернопольской области – там отдельные группы могут быть по 10 часов без света.
До семи часов в сутки без света будут жители центральных регионов, до 10 часов - Черниговской и других северных областей, до 8 часов - Николаевской и Запорожской областей.
Где найти актуальные графики отключений света
Графики отключений света, а также обновленные данные о плановых и стабилизационных отключениях доступны на официальных сайтах соответствующего оператора передачи энергии (облэнерго).
Как правило, также на сайте можно выяснить, к какой группе относится тот или иной адрес.
Графики отключения света также публикуются на официальных страницах облэнерго в Facebook, а еще доступны в чат-ботах Viber и Telegram.
При подготовке использовалась информация "Укрэнерго" и региональных операторов распределения энергии.