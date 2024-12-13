В Италии прокомментировали возможность отправки миротворцев в Украину
Западные страны продолжают обсуждать возможность отправки миротворческих сил в Украину для содействия потенциальному прекращению огня. В Италии главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел прокомментировали это предложение, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Ansa.it.
Министр обороны Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
При этом, глава МО Италии выразил надежду "говорить о мире и поддержании мира как можно быстрее в Украине" и подчеркнул готовность его страны поспособствовать этому.
Однако глава МИД страны Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Как отметил Таяни, чтобы сохранить мир, его сначала надо достичь и убедиться, что он справедлив.
"Говорить о каких-либо инициативах на следующий день преждевременно", - отметил глава МИД.
Отправка миротворцев в Украину
Все чаще страны Европы, а также США, обсуждают идею отправки миротворцев в Украину как гарантии безопасности, которые Россия может нарушить после прекращения огня.
Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что Россия может не согласиться на такой формат, если в миротворческие войска будут входить солдаты европейских стран.
"Например, на "голубые каски" ООН или техническую миссию по контролю прекращения огня, как было с участием ОБСЕ после минских соглашений", - предположил он.
При этом он отметил, что в случае отправки войск стран ЕС в Украину, к этой коалиции может присоединиться коалиция из европейских государств.
При этом, новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам нужно взять на себя ведущую роль и отправить миротворцев в страну. Однако он не планирует привлечения американских войск к этому процессу.