Оккупанты пытаются выровнять линию фронта на Покровском направлении – спикер ВСУ

Армия РФ пытается выровнять линию фронта в Покровском направлении и выйти на административные границы Донецкой области. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Укринформ.

Комментируя ситуацию в Покровском направлении, Волошин отметил, что враг пытается выровнять линию фронта и выйти на административные границы Донецкой области. В самом же Покровской ситуации полностью контролируют Силы обороны.

"Вражеских разведывательно-диверсионных групп в Покровске нет и бои в окрестностях города не ведутся" , - уточнил спикер ОСУВ "Хортица".

Спикер также подчеркнул, что оккупанты «теряют преимущество в артиллерии, однако они это компенсируют применением авиации и сбросами авиационных бомб».

"В начале войны соотношение с врагом было примерно 5 к 1 (снарядам – ред.) в пользу России. Теперь же преимущество в использовании артиллерийских снарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет 1,5 к 1, а на некоторых направлениях даже 1 к 3 " , – отметил Волошин.

Он объяснил разницу в тактике украинских и российских артиллеристов.