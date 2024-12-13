Глава генштаба российской армии Валерий Герасимов запретил использовать солдат из КНДР в боевых действиях против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет российский пропагандист-"военкор" Владимир Романов.

Так, Романов ранее рассказал о якобы "успешных" действиях северокорейских солдат на Курском направлении.

Затем пропагандист упомянул о "реакции" Генштаба вооруженных сил РФ на его пост.

"Реакцией является — "ДС") Запрет от Герасимова на использование военнослужащих ВС КНДР в дальнейших операциях. Теперь их снова прячут" , — пожаловался Романов.

"Военкор" напомнил, что между Россией и КНДР подписано "оборонное" соглашение.

"То есть, медийка (и это при наличии соглашения о взаимной обороне) для Герасимова и Генштаба важнее, чем результативность и эффективность наступательных действий" , — пишет Владимир Романов.

Он также намекнул, что Герасимов брезгует "сохранением жизни" российских бойцов.

Бывшая украинка, а ныне кремлевская пропагандистка — Юлия Витязева — требует вмешательства военной прокуратуры РФ.

"У меня один вопрос: кто сливает военблогерам приказы начгенштаба ВС РФ? Покажите мне этих воображаемых друзей, которые нашептывают такие инсайды! И что обо всем этом думает военная прокуратура?" , — пишет Витязева.

Напомним, по данным украинской разведки, среди военнослужащих армии КНДР, размещенных в Курской области РФ, возросло недовольство из-за недостаточного объема предоставленной пищи.

Урегулировать проблему с голодными северными корейцами Россия отправила в курские поля генерал-майора Мевлютова – заместителя командующего по вопросам ресурсного обеспечения Ленинградского военного округа, сообщили в ГУР МО.