Разведка Эстонии проанализировала успехи ВСУ на Купянском направлении

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии в еженедельной сводке отмечает продвижение российских оккупационных войск на Покровско-Кураховском направлении, а также успешные действия Сил обороны Украины на Купянском направлении, сообщает Европейская правда.

Согласно данным из открытых геолокационных источников, российские оккупанты контролируют населенный пункт Шевченко, который расположен в 4 км к северо-западу от Покровска.

Это влияет на пути снабжения, соединяющие Покровск с Запорожьем, констатирует разведывательный центр Сил обороны Эстонии.

Подразделения ВСУ проявили мужество, защищая небольшие населенные пункты вдоль реки Сухие Ялы к югу от Курахово. В течение всей недели они выдерживали атаки со стороны России, которая пыталась окружить этот район с севера и с юга.

При этом эстонская разведка отмечает масштабные потери РФ: только на Покровском направлении за две недели погибло около 3000 человек.

По оценкам, эти цифры продолжают расти по мере приближения к Покровску.

Кроме того, как указано в сводке, неблагоприятные погодные условия в определенной степени играют украинским силам на руку.

Использование РФ авиации и тяжелой техники затруднено, что, в свою очередь, затрудняет задействовать весь боевой потенциал одновременно.

Несмотря на то, что российские оккупанты с трудом продвигаются на Покровском направлении, им не удалось достичь желаемого прорыва на оперативном уровне.

В связи с этим Россия увеличивает давление на украинские войска, в Курской области. В конце года центром боевых действий может стать этот регион, прогнозируют эстонские аналитики.

На других направлениях фронта украинская оборона испытывает значительно меньшее давление. ВСУ также сопутствует успех на Купянском направлении, где были уничтожены два плацдарма, возникшие при форсировании реки Оскол, резюмирует эстонская разведка.