В МИД Польши объяснили, почему не планируют отправлять войска в Украину

Важнейшей обязанностью Польши в НАТО является защита своей территории. Так министр иностранных дел Радослав Сикорский ответил во время пресс-конференции в пятницу на вопрос о возможном размещении в Украине миротворческих войск, сообщает Радио Свобода.

"Первой и важнейшей обязанностью Польши в НАТО, как фронтовой страны, является оборона нашей собственной территории, потому что таким образом мы охраняем оставшийся Альянс. Мы и государство, которое имеет более 600 километров границы с двумя неприязненными странами – Беларусью и Россией. Это наша первая задача" , – сказал министр.

Сикорский добавил, что Польша готова оказать логистическую поддержку, если идея перерастет в фактическую инициативу.

"Так как поддерживаем Украину – примерно 90% всего, что попадает в Украину, идет через Польшу. Также мы, конечно, готовы к поддержке союзников" , – отметил министр.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пока нет планов по отправке иностранных войск в Украину после достижения перемирия и любое такое решение по польским войскам будет приниматься в Варшаве. Премьер Польши подчеркнул, что страна взяла на себя груз защиты границ НАТО и ЕС с Беларусью и Россией.

Накануне СМИ писали, что лидер Франции Макрон и президент Польши Дуда обсудят размещение миротворческих сил на территории Украины после окончания войны. По данным медиа, речь шла о потенциальной 40-тысячной миссии, которая будет состоять из войск разных стран.

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