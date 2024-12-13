Правительство перераспределило 1,7 млрд гривен на содержание дорог

Кабинет Министров перераспределил 1,7 млрд грн в рамках бюджетных назначений, предусмотренных Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины на 2024 год, направив средства на развитие и содержание автодорог. Об этом написал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Укринформ, сообщает Укринформ.

Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на 2024 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов государственного бюджета путем уменьшения объема расходов по программе "Выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования" на 1 млрд 700 млн гривен" , - говорится в сообщении.

Установлено, что указанная сумма будет направлена на расходы развития по программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения».

Также правительство утвердило порядок использования средств общего фонда государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2024 году.