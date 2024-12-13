В Украине хотят создать национальную сеть зарядных станций для электромобилей

Украина намерена создать национальную сеть зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщается в проекте плана мер по реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2050 года, опубликованном на сайте Минэнерго 11 декабря, сообщает Лига.Бизнес.

На первом этапе (в проекте указан 2026 год) она должна состоять из 40 зарядных станций большой мощности (160 кВт) и 80 – средней мощности (60 кВт) в областных центрах и на основных автомагистралях страны. Примерная стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд грн, инвестором должна стать НАЭК "Энергоатом".

В целом государство рассчитывает на создание в Украине разветвленной инфраструктуры зарядных станций для электромобилей с соотношением не более пяти электромобилей на одну точку зарядки. Расстояние между зарядными станциями на трассе не должно превышать 60 км.

Планируется, что к 2032 году не менее 15% паркомест будут оборудованы зарядными станциями обычной мощности. К 2050 году этот показатель должен увеличиться до 50%.

В далекой перспективе Минэнерго собирается изучить целесообразность создания "умных" дорог для зарядки электромобилей в движении при передаче электроэнергии с помощью индукции – технологии, использующей электромагнитные поля.

По ожиданиям министерства, доля электротранспорта в Украине к 2050 году составит около 50% общего количества автомобилей в Украине.