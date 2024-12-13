Spiegel: Над военной базой США в Германии заметили неизвестные дроны

В последние недели над военной базой США "Рамштайн", которая находится в Германии, пролетали неопознанные беспилотники. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Spiegel.

Издание со ссылкой на конфиденциальный отчет немецких органов безопасности пишет, что в вечерние часы 3 и 4 декабря над "Рамштайном" было замечено несколько дронов.

При этом журналисты уточняют, что несмотря на интенсивные поиски, операторов беспилотников найти не удалось.

Spiegel пишет, что в последние недели беспилотники также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF.

В ответ на запрос издания в армии США подтвердили, что над "Рамштайном" летали подозрительные беспилотники.

"В начале декабря в этом районе и над авиабазой "Рамштайн" было замечено несколько небольших беспилотных летательных аппаратов; они не оказали никакого влияния на жителей базы или на находящиеся там объекты и военную технику" , - заявила представительница военной базы.

Неизвестные дроны над военными объектами в Европе

Напомним, в странах Европы над военными объектами неоднократно летали неизвестные дроны. К этому может быть причастна Россия.

В частности, несколько недель назад над военными базами США в Британии пролетали небольшие беспилотные летательные аппараты.

Также в Германии еще в начале 2024 года сообщали о том, что над военными базами, где тренируют украинских защитников, регулярно замечают неопознанные беспилотники.