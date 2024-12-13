Программа "Доступные лекарства" заработает во всех аптеках Украины в 2025 году

Правительство приняло решение, которое сделает программу "Доступные лекарства" доступной во всех аптеках Украины. Жители нашей страны смогут получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.﻿ Со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Виктора Ляшко рассказывает о том, как получить лекарства по программе "Доступные лекарства" в 2025 году, пишет Татьяна Веремеева, РБК-Украина.

Начиная с 1 июля 2025 года все аптечные учреждения страны будут обязаны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для участия в программе реимбурсации. К этому времени аптечный бизнес должен подготовиться к новым требованиям.

Анонсируют, что в 2025 году программу ожидает значительное расширение. В перечень "Доступных лекарств" добавят более 30 новых действующих веществ, включая комбинированные средства для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических, эндокринологических болезней, а также глазных заболеваний. Впервые программа охватит мази, капли и препараты для детей.

Сейчас в рамках программы украинцы могут получить почти 600 наименований лекарств бесплатно или с частичной оплатой. Особое внимание уделено жителям сел и отдаленных регионов: доставка лекарств осуществляется через "Укрпочту" и мобильные аптечные пункты в 13 областях.

Все аптечные учреждения, расположенные на территории больниц, уже обязаны работать по программе. В случае отказа в выдаче препаратов пациенты могут обращаться на горячую линию НСЗУ по телефону 16-77.

Ранее сообщалось, что правительство планирует существенно расширить программу "Доступные лекарства" в 2025 году. На программу в госбюджете 2025 года предусмотрено 6,6 миллиардов гривен.

Напомним, сейчас программа "Доступные лекарства" включает более 500 наименований медикаментов и медицинских изделий, которые пациенты могут получить бесплатно или за небольшую доплату. Проверить, какие препараты доступны бесплатно, а за какие нужна доплата, можно в Реестре актуальных лекарственных средств и медицинских изделий.