В городе в Прикарпатье люди остались без отопления после удара РФ

В Бурштынской общине силы РФ повредили теплогенерирующую компанию, в результате чего жители остались без тепла и горячей воды. Об этом рассказал городской голова Бурштына Василий Андриешин, сообщает Радио Свобода.

"В результате вражеской атаки была повреждена теплогенерирующая компания, что в очередной раз привело к прекращению теплоснабжения и подаче горячей воды… из-за ситуации учебный процесс в общине сегодня переведен на дистанционную форму" , – проинформировал Андриешин.

По его данным, "обломки вражеской ракеты вместе с боевой частью попали в жилой дом".

"К счастью, детонации не произошло, и на месте уже работают соответствующие службы по обезвреживанию. Пострадавших среди населения нет" , – заверил Андриешин.

Он добавил, что в обществе продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов:

"Теплоснабжение планируют возобновить до конца дня. Все укрытия и пункты обогрева в Бурштынском обществе остаются открытыми. В больнице пациентов переводят на амбулаторное лечение и обустраивают в палатах электрообогреватели".

При длительном отсутствии тепла и электроснабжения в Бурштыне обещают развернуть дополнительные пункты несокрушимости.

Власти Ивано-Франковской области сообщили о российской атаке на объекты критической инфраструктуры, есть попадание, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, утром 13 декабря Прикарпатье подверглось самой массовой атаке за время полномасштабной войны РФ.

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