В Тель-Авиве обклеили провакативными листовками Украинский культурный центр

Прошлой ночью неизвестные в Тель-Авиве совершили провокацию против Украинского культурного центра. Вандалы обклеили здание листовками провокационного характера. Со ссылкой на Посольство Украины в Израиле, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы продолжают свою агрессию против Украины, не только убивая мирных жителей Украины, но и прибегая к жалким провокациям против украинских культурных центров за рубежом. Прошлой ночью, помещение нашего Культурного центра в Тель-Авиве было оклеено листовками провокационного характера" , - говорится в сообщении.

facebook.com/UkraineInIsrael

Сейчас ведется расследование. Украинское посольство надеется, что местные органы правопорядка смогут найти вандалов и применят против них соответствующие меры.

Остается только догадываться, что этой выходкой пытались достичь антисемитские и украинофобские провокаторы. Кремль, теряя свое влияние в регионе пытается любым способом оказывать деструктивизм, отметили в посольстве.

В то же время в украинском дипломатическом представительстве отметили, что наша страна поддерживала и поддерживает право Израиля на самозащиту и оборону собственного населения и территорий.