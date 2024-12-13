Германия рассмотрит отправку миротворцев в Украину после прекращения огня - спикер правительства

Германия с партнерами будут рассматривать вопрос возможного размещения своих миротворцев в Украине в рамках «безопасных гарантий» только после того, как для этого сложатся условия, а именно будет достигнуто прекращение огня. Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге, сообщает Укринформ.

«Это, возможно, пятый шаг перед вторым... Это вопрос, который имеет много предпосылок, важнейшим из которых является установление акцептованного обеими сторонами прекращения огня... В настоящий момент Путин продолжает вести свою безжалостную войну против Украины» , - сказал спикер и акцентировал внимание на последнем массированном ударе по украинской энергетике во время атаки с использованием Россией более 90 ракет и более 200 дронов.

При этом Гебештрайт напомнил о позиции канцлера ФРГ по поводу недопустимости участия солдат Бундесвера в войне в Украине.

Когда ситуация прояснится в послевоенный период, тогда партнеры вместе с Украиной и между собой будут очень внимательно обсудят все вопросы, подчеркнул он.

Спикер отметил, что в Берлине приняли во внимание вчерашние заявления лидеров Польши и Франции, сделанные ими в Варшаве, что дает основания говорить, что «пока есть общее понимание, что этот вопрос не на повестке дня как такой, который требует срочного обсуждения и принятия решение, но обсуждаемый в определенном будущем».

Гебештрайт также заверил, что на данном этапе Германия оказывает Украине всю возможную военную поддержку, ничего не придерживает.

«Нет пока у нас ничего, что стояло бы на складах, было готово к отправке и только ждало того, чтобы быть отправленным в Украину» , - заявил он.

Гебештрайт также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в заседании Европейского Совета в Брюсселе на следующей неделе, где сможет провести и двусторонние встречи с главами государств и правительств стран-участниц.

Как сообщалось, в четверг глава польского правительства Дональд Туск на совместном брифинге для СМИ с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что по состоянию на сегодняшний день пока не планируется направление союзнических войск в Украину.