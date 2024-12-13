В ВСУ рассказали, есть ли проблемы со строительством фортификаций
Сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений. Воинские части обеспечены всем необходимым для этого. Об этом заявил заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар на брифинге, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Журналисты спросили, на каких направлениях сейчас в Украине есть проблемы со строительством фортификационных сооружений. Ведь этот вопрос долгое время обсуждался в СМИ.
На это Гусар ответил, что действительно, некоторое время были разговоры о проблемах со строительством фортификаций. Но сейчас такой проблемы нет.
"В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодня осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии", - рассказал Гусар.
По его словам, также осуществляется строительство фортификаций на других рубежах. Они осуществляются руководством или за средства областных военных администраций. Гусар также добавил, что "вопиющих проблем с фортификациями и не было".
Строительство оборонительных фортификаций
В условиях полномасштабной войны в Украине активно ведется строительство фортификационных сооружений. Для обеспечения безопасности приграничных и прифронтовых регионов местные власти сотрудничают с военными, возводя оборонительные укрепления для защиты от возможных атак противника.
В мае Министерство обороны сообщило о завершении работ по строительству таких сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.