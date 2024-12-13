В ВСУ рассказали, есть ли проблемы со строительством фортификаций

Сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений. Воинские части обеспечены всем необходимым для этого.﻿ Об этом заявил заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар на брифинге, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Журналисты спросили, на каких направлениях сейчас в Украине есть проблемы со строительством фортификационных сооружений. Ведь этот вопрос долгое время обсуждался в СМИ.

На это Гусар ответил, что действительно, некоторое время были разговоры о проблемах со строительством фортификаций. Но сейчас такой проблемы нет.

"В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодня осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии" , - рассказал Гусар.

По его словам, также осуществляется строительство фортификаций на других рубежах. Они осуществляются руководством или за средства областных военных администраций. Гусар также добавил, что "вопиющих проблем с фортификациями и не было".

Строительство оборонительных фортификаций

В условиях полномасштабной войны в Украине активно ведется строительство фортификационных сооружений. Для обеспечения безопасности приграничных и прифронтовых регионов местные власти сотрудничают с военными, возводя оборонительные укрепления для защиты от возможных атак противника.

В мае Министерство обороны сообщило о завершении работ по строительству таких сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.