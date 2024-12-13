Экс-генпрокурора Костина назначают послом в одну из стран Европы - СМИ

Бывшего генерального прокурора Украины Андрея Костина планируют отправить послом Украины в Нидерланды. Со ссылкой на несколько источников во власти, среди депутатского корпуса и в Офисе президента, сообщает Новое время.

«Костина изначально планировали оставить в команде президента, и он давно хотел стать послом, сейчас он ожидает назначения в рамках массового назначения послов, кото ﻿ рое анонсировал президент» , — отметил источник во власти.

Radio NV также обратилось за комментарием к господину Костину, но на момент выхода материала не получило ответа от него.

Как отмечает другой источник издания, никаких кандидатов на должность генпрокурора у президента пока нет, и обязанности генпрокурора уже более месяца исполняет первый заместитель Костина Алексей Хоменко. Хотя согласно Закону О временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность с согласия Верховной Рады Украины президент Украины или Верховная Рада Украины по представлению президента Украины, первый заместитель может исполнять должностные обязанности генпрокурора не более месяца.

«Исполняющий обязанности, например, не может выполнять представительские функции генпрокурора или подписывать никакие представления в отношении народных депутатов, но депутатов это как раз устраивает» , — сказал источник издания в депутатском корпусе.

Долгое время во власти рассматривали в качестве кандидата на должность генпрокурора главу Киевской ОГА Руслана Кравченко.

«Его продвигал Татаров, но эту должность не поделили с Ермаком, там были другие кандидаты. [Главу Одесской ОГА Олега] Кипера какое-то время называли, и в итоге весь процесс остановился» , — отметил собеседник в ОП.

Среди других изменений среди послов также планируется увольнение посла в Китае Павла Рябикина, посла в Словении Андрея Тарана, посла в Канаде Юлии Ковалив.

Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с фиктивной инвалидностью у прокуроров 22 октября. 28 октября президент Украины внес в Верховную Раду представление о его увольнении, на следующий день нардепы поддержали его увольнение. Президент уволил Костина 31 октября.