Украинская артиллерия на некоторых направлениях втрое превышает российскую - спикер ВСУ

В начале полномасштабной войны соотношение сил артиллерии составляло 5:1 в пользу врага. Сегодня же есть направления, где артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходит российскую втрое, сообщает Деловая столица.

Об этом пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире телемарафона.

"В начале боевых действий соотношение с врагом было 5:1 в пользу РФ. Теперь же на некоторых направлениях преимущество в использовании артснарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет 1,5:1 или даже 3:1" , — рассказал Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что россияне используют артиллерию по большим квадратам тогда, когда Силы обороны запускают снаряды по целям. В связи с этим враг теряет преимущество, но пытается компенсировать это авиацией.