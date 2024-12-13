В Минобороны Чехии озвучили объемы военной помощи Украине

С момента начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину в феврале 2022 года Чехия предоставила официальному Киеву оружия и боеприпасы на сумму в 7,3 млрд крон (приблизительно 12,3 млрд грн), заявила министр обороны страны Яна Чернохова. Со ссылкой на Radio Prague International, сообщает Новое время.

По словам чиновницы, в качестве донора, координатора или организатора Чехия участвовала в поставках в Украину на сумму более 71,8 миллиарда чешских крон (около $3 млрд — ред.).

Как говорит Чернохова, чешская армия и оборонная промышленность поставили Украине более 1,6 тысячи единиц военной техники и миллионы единиц боеприпасов всех калибров.

«Мы обучили более 7 000 украинских солдат как в Чехии, так и в Польше. Это более десяти процентов от общего объема, обученного миссиями Европейского Союза» , — сказала чиновница.

Чернохова также напомнила, что Чехия внесла вклад в размере 865 млн крон (34,5 млн евро) в Чешскую снарядную инициативу, в рамках которой Прага ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах за пределами ЕС.

«Мы уделили ключевое внимание инициативе, целью которой была поставка в Украину до конца года 500 тысяч единиц необходимых крупнокалиберных боеприпасов» , — резюмировала чиновница.

Впервые о возможности приобрести для Украины 800 тысяч снарядов заявил президент Чехии Петр Павел 17 февраля 2024 года. Он сказал, что нашел полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 — калибра 122 миллиметра. Павел не назвал стран, которые согласны продать снаряды. К его инициативе присоединился ряд европейских государств.

Представитель украинского силового блока сообщил NV, что снаряды планируют приобрести из Южной Кореи и из ЮАР. Стоимость контракта составляет около $2

11 марта таблоид Bild сообщил, что Чехия закупила у третьих стран 800 тысяч снарядов. По информации издания, Чехия могла приобрести боеприпасы в Южной Корее, Южно-Африканской Республике и Турции.

3 октября посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил, что ВСУ уже получили более трети из обещанных 500 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

18 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов.

22 ноября Ян Липавский сообщил, что до конца года Украина получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

26 ноября министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил — поскольку Украина будет нуждаться в боеприпасах в 2025-м, чешская инициатива будет продолжена и в следующем году