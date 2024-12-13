Заместитель председателя Совбеза России, третий президент страны Дмитрий Медведев выразил мнение, что Москва должна активно продвигать идею своей незаменимости для Украины на культурном, языковом и политическом уровнях﻿. Об этом он заявил в интервью российскому журналу "Международная жизнь", сообщает Деловая столица.

По словам экс-президента, это поможет жителям Украины построить государство, лишенное "морока украинства".

Медведев отметил, что украинцы сейчас стоят перед выбором: остаться ли с Россией или исчезнуть с карты мира. Он утверждает, что для достижения этого украинцам следует признать свою принадлежность к "общероссийскому проекту".

"Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или совсем исчезнуть с карты мира. При этом украинцам не нужно класть ни душу, ни тело за свою свободу. Им следует утихомирить гордыню иначе, отказаться от противопоставления себя общероссийскому проекту и изгнать демонов политического украинства" , — подчеркнул он.

Заместитель председателя Совбеза России также подчеркнул, что якобы дальнейшее соблюдение "агрессивного русофобского курса" со стороны Украины может привести к тому, что она "исчезнет с карты мира навсегда".

Напомним, глава Кремля Владимир Путин в ноябре предложил насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.