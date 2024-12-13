В Грузии парламент запретил маски и пиротехнику на протестах

Парламент Грузии принял в третьем чтении закон, запрещающий закрывать лицо и использовать пиротехнику во время акций протеста. Со ссылкой на Interpressnews, сообщает Новое время.

Отмечается, что инициатором закона выступила правящая партия Грузинская мечта.

За документ проголосовали 83 депутата. Нововведения запрещают участникам митингов использовать маски, противогазы или другие средства для сокрытия лица, а также пиротехнику, лазеры и яркие световые устройства.

Нарушителям грозит штраф в размере около 711 долларов. В то же время министр внутренних дел будет определять, кто из участников акций может закрывать лицо из-за профессиональных особенностей, и устанавливать порядок получения разрешений.

Кроме того, закон регулирует импорт, экспорт, производство и продажу пиротехнических изделий, позволяя это только при наличии специальной лицензии или разрешения.

В Грузии уже 14 дней продолжаются митинги из-за отказа от евроинтеграции. Наибольшая активность акций протеста прогнозируется ближе к субботе, 14 декабря, в день президентских выборов.

12 декабря Эхо Кавказа писало, что в Тбилиси на акцию протеста вышли сотрудники государственного сектора, включая учителей и врачей.

В министерстве внутренних дел Грузии заявили, что за 11 дней протестов было задержано 402 человека. Из них более 30 человек были арестованы в рамках уголовных производств, а 372 человека — административных.