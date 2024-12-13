"Укрэнерго" обнародовало графики отключения света на субботу

В субботу, 14 декабря, графики отключения света для населения будут применяться с 00:00 до 22:00, а для бизнеса — круглосуточно﻿. Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

00:00 — 13:00 — одна очередь отключений.

13:00 — 17:00 — две очереди отключений.

17:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Графики для промышленности и бизнеса будут применять с 00:00 до 24:00.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.