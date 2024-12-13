Президент провел первую встречу Технологической ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу Технологической ставки, где обсудили защиту украинского неба, в том числе противодействие российским "шахедам" и ракетам. Об этом глава государства написал в соцсетях, сообщает Левый берег.

"Это было фактически учредительное заседание. Специальный формат внедрения инноваций для обороны с участием ученых и производителей оружия, разработчиков технологических решений для наших Сил обороны и безопасности Украины. Конечно, были и все необходимые командующие и представители армии, разведки и Сил безопасности" , - написал Зеленский.

Во время заседания участники сосредоточились на ключевой задаче, а именно на защите неба. "Это противодействие "шахедам" и ракетам".

"Уже состоялся длительный и достаточно детальный разговор по этим вопросам, есть уже первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту. На следующей Технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения" , - добавляет президент.

В пятницу, 13 декабря, российская армия совершила очередную ракетную атаку по Украине. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергетика в очередной раз попала под российский массированный удар. В общей сложности ПВО сбила 81 из 94 выпущенных Россией ракет.