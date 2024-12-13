Макрон вынесет на саммит ЕС вопрос миротворческих войск для Украины - СМИ

Французский президент Эммануэль Макрон вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при прекращении огня и достижении мира между Украиной и Россией. Об этом рассказал европейский дипломат, не уполномоченный комментировать СМИ, сообщает Радио Свобода.

Публично многие чиновники говорят, что эти дискуссии преждевременны. В частности, так выразилась и новая топдипломатка Евросоюза Кая Каллас. Но по словам собеседника Радио Свобода, эта дискуссия неизбежна, учитывая визит французского президента в Польшу и дискуссии в СМИ на тему миротворцев, а также учитывая предстоящий приход к власти в США Дональда Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации по войне Украина.

Еще два дипломата, с которыми общалось Радио Свобода, также отметили, что эта тема поднимается именно с целью подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах. В то же время, по их словам, тема миротворцев сейчас очень «сырая» и находится на уровне идеи.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода