Президент Хорватии заявил, что не допустит отправки хорватских войск в Украину
Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович пообещал не допустить отправки хорватских военных в Украину, пока он является президентом. Об этом Миланович заявил на своей Facebook-странице, сообщает Европейская правда.
Миланович, который хочет переизбраться на второй срок на выборах этой зимой, заявил, что хорватские солдаты не будут воевать в чужих войнах. Он сказал об этом на фоне обсуждений в Европе относительно потенциального развертывания европейских войск в Украине.
"Опять начинаются дискуссии относительно возможного отъезда солдат отдельных стран НАТО в Украину. Пока я президент республики, я буду держать Хорватию подальше от таких конфликтов. Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-то приказу", – заявил Миланович.
Он добавил, что Хорватия будет действовать осторожно и заботиться о собственных интересах.
Напомним, осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".
Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины.