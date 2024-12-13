Кабмин продлил запрет на ввоз российских товаров еще на год
Кабинет министров продлил запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров из России до 31 декабря 2025 года. Со ссылкой на Министерство экономики, сообщает Левый берег.
В Минфине напоминают, что перечень запрещенных к ввозу товаров из России был утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 г. №1147 и периодически обновлялся.
Также, 10 декабря правительство своим решением еще на год — до 31 декабря 2025 года — продлило срок действия постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года №1146, устанавливающего ставки ввозной пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.
"С 9 апреля 2022 года правительство применяет полное эмбарго на товары с Российской Федерацией (постановление правительства №426 от 9 апреля 2022 года). Никакой торговли с Россией и российскими товарами не происходит. Однако мы не должны забывать о том давлении, которое Россия оказывала до полномасштабного вторжения. Поэтому необходимо сохранять действие тех инструментов, которые предпринимались ранее как контрмеры в отношении РФ. Со временем экономическое давление со стороны России получит надлежащую правовую оценку", - подчеркнул заместитель министра экономики - Торговый представитель Украины Тарас Качка.
В 2015 году Кабмин принял два постановления об ограничении торговли с РФ. Это произошло в ответ на действия государства-агрессора в отношении Украины, в частности прекращение с 1 января 2016 года в одностороннем порядке Россией действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины и введение запретов на ввоз ряда товаров украинского происхождения.
Срок действия этих актов продлевается каждый год в декабре.