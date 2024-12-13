Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ №854/2024 от 13 декабря обнародован на сайте главы государства, сообщает Радио Свобода.

Согласно документу, президент ввел в состав Ставки недавно назначенного командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаила Драпатого и заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палису.

Этим же указом глава государства вывел из состава Ставки Александра Павлюка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства.

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