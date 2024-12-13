Норвегия будет учить украинских летчиков и техперсонал F-16 в Португалии

В 2025 году Норвегия организует обучение для украинских лётчиков и наземного персонала F-16 в Португалии. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Норвегии, сообщает Новое время.

Отмечается, что правительство выделило финансирование для поддержки подготовки пилотов и технического состава в следующем году.

Поскольку Дания в 2025 году прекратит подготовку пилотов F-16 через переход на F-35, все учебные программы будут перенесены в Португалию, где инструкторами выступят специалисты из Норвегии.

«Война, которую ведет Украина, экзистенциальна и критически важна как для безопасности Норвегии, так и для Европы в целом. Мы должны продолжать поддержку Украины и постоянно искать новые пути помощи ее оборонной борьбе» , — подчеркнул министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

7 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что вторая партия истребителей F-16 от Дании прибыла в Украину. Зеленский отметил, что предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты над Украиной, спасая людей и инфраструктуру.