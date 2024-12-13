Генштаб: Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском и Времевском направлениях

По состоянию на 22:00 13 декабря состоялось 190 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском и Кураховском направлениях. Со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, сообщает Левый берег.

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара, использовав 102 ракеты, 31 авиаудар, сбросив при этом 43 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 376 дронов-камикадзе и совершили почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

На Харьковском направлении российские террористы один раз атаковали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Бой еще продолжается. КАБами враг нанес авиаудары по Гранову и Волчанским Хуторам.

Десять раз враг атаковал на Купянском направлении, вблизи Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой. Два боя еще продолжаются. Кроме того противник нанес авиаудары по Новой Кругляковке и Богуславке.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 24 раза атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины. Идет один бой. Серебрянский лес и Сергеевка были атакованы НАРами. О

дин штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Противник сбросил КАБ на Северск.

Пять атак захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часового Яра.

В Торецке и в районе Дилиевки враг девять раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, семь атак отражены Силами обороны, еще две - продолжаются. На Крымское враг сбросил два КАБа.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 56 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Десять боестолкновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 306 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения вражескому танку.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 26 вражеских атак. Шесть из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Старых Тернов, Сонцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

Тридцать четыре раза противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении, десять атак продолжаются. Кроме того враг нанес авиаудары по Большой Новоселке и Зеленому Полю.

Дважды безрезультатно противник атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 19 атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются.