DeepState: Враг оккупировал еще 5 населенных пунктов вокруг Успеновки

В ночь на 14 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о том, что россияне оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино вокруг Успеновки Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино".

Кроме того, говорится в сообщении DeepState, россияне продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

Что предшествовало:

12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается. По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.

Особое внимание аналитики уделяли ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 13 декабря прокомментировали сообщения о том, что украинские военные находятся на грани оперативного окружения в районе Успеновки Донецкой области.

Командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска. На его должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского.