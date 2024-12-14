Bloomberg: ЕС готовит первые санкции против России за дезинформацию

По данным Bloomberg, Европейский Союз предлагает ввести санкции против более десятка физических и трех юридических лиц в рамках первого пакета мер, направленных против России за ее дезинформационные операции и другую гибридную деятельность, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект пакета санкций.

Издание отмечает, что предложенные санкции коснутся нескольких сотрудников и групп российской разведки, а также государственных чиновников и медиапредпринимателей.

"Ограничения являются частью нового режима санкций, утвержденного в начале этого года, который сосредотачивается на операциях по дезинформации и другой дестабилизирующей деятельности, спонсируемой Россией во всем мире".

Кроме того, предлагаются дальнейшие санкции против Беларуси, в том числе в отношении около двух десятков человек, обвиняемых в нарушении прав человека или тех, кто получает материальную выгоду от своих связей с режимом самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел ЕС намерены одобрить эти пакеты на встрече в понедельник в Брюсселе в преддверии выборов, запланированных на следующий месяц в Беларуси.

Предложения поступили в то время, когда ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Новые ограничения касаются более чем 45 нефтяных танкеров, участвующих в тайной транспортировке российской нефти, а также нескольких китайских компаний, обвиняемых в помощи Москве в разработке ударных беспилотников.

Санкции ЕС требуют поддержки всех стран-членов и могут измениться, – добавляет издание.